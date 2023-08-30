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1:30, 30 августа 2023 года С 1 сентября в поездах вводится ряд новых правил Они касаются маршрутов дальнего следования.



Фото: архив "Вести-Орел"

Любители дальних железнодорожных путешествий уже осенью столкнутся с рядом новых правил. Пассажиры должны будут соблюдать требования транспортной безопасности. При отказе от досмотра на входе человека не пропустят.



В пути пассажирам запретят использовать музыкальные инструменты и средства звукоусиления.



Маленьких собак можно перевозить без клеток и контейнеров только на полу отдельного купе, в намордниках, с поводком и под контролем владельца.



Высадка из поезда безбилетника в возрасте до 16 лет будет запрещена. Ответственные будут обязаны передать ребенка представителям органов внутренних дел.



Купить билет можно будет по паспорту или свидетельству о рождении, чей срок действия истек. При этом с даты окончания их действия не должно пройти более 90 суток.





Артем Ежаков



