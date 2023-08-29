Сотрудник Орловского госуниверситета удостоился стипендии имени Алферова
Виктор Дремин стал одним из 10 победителей отбора.
Фото: ОГУ имени И. С. Тургенева
Сотрудник научно-технологического центра биомедицинской фотоники Виктор Дремин стал обладателем стипендии имени Нобелевского лауреата Жореса Ивановича Алферова. Всего в конкурсном отборе было поддержано 10 заявок среди 219 поданных, сообщили в пресс-службе университета.
Стипендия имени Алферова назначается молодым ученым, принимающим участие в научной деятельности в области физики и нанотехнологий, имеющих научные труды, опубликованные в международных или всероссийских рецензируемых журналах и изданиях.