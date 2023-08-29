В Орле запустят дополнительный автобус №453

Об увеличении числа рейсов просили жители поселка Зареченский.
Фото: архив "Вести-Орел"
Казенное учреждение Орловской области "Организатор перевозок"сообщило о решении добавить один автобус на маршрут №453 "Зареченская ПМК – ул. 1-я Посадская". Ранее об увеличении числа рейсов просили жители поселка Зареченский.
Сотрудники учреждения провели всесторонний анализ работы маршрута и приняли решение с учетом перспектив ввода в эксплуатацию новых жилых домов в поселке, а также начала учебного года.
Обновленное расписание можно увидеть в группе КУ ОО "Организатор перевозок".