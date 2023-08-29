Народные приметы: что нужно делать в Ореховый Спас
Праздник православные отмечают 29 августа.
Фото: архив "Вести-Орел"
Августовский календарь богат на праздники: верующие отмечают сначала Медовый, затем Яблочный и, наконец, Ореховый Спас. Слово "спас" в названии этих праздников восходит к "спасению", что напоминает о роли Иисуса Христа, а также связывает знаменательные дни с заготовкой спасительного урожая на зиму. Этот праздник несет за собой ряд запретов и рекомендаций.
Что нельзя делать в этот день:
- Женщинам нельзя ходить в лес в одиночестве, иначе беда приключится;
- Нельзя 29 августа собирать орехи. Если ослушаться этого запрета, потом весь год придется жить в нищете и голоде;
- Нельзя 29 августа лениться. Бессмысленное времяпрепровождение может привести к негативным последствиям;
Что нужно делать 29 августа:
- Нужно погладить черного кота или кошку. По приметам, кошка черного цвета заберет у человека весь негатив, печали, страдания, переживания;
- Принято взбивать и сушить подушки — чтобы из них все переживания, беды, плохие сны ушли, а ночной отдых приносил человеку только радость и силы.