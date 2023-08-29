вторник 29.08.2023 12:18:37 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

10:26, 29 августа 2023 года

Народные приметы: что нужно делать в Ореховый Спас

Праздник православные отмечают 29 августа.

Фото: архив "Вести-Орел"

Августовский календарь богат на праздники: верующие отмечают сначала Медовый, затем Яблочный и, наконец, Ореховый Спас. Слово "спас" в названии этих праздников восходит к "спасению", что напоминает о роли Иисуса Христа, а также связывает знаменательные дни с заготовкой спасительного урожая на зиму. Этот праздник несет за собой ряд запретов и рекомендаций.

Что нельзя делать в этот день:

- Женщинам нельзя ходить в лес в одиночестве, иначе беда приключится;
- Нельзя 29 августа собирать орехи. Если ослушаться этого запрета, потом весь год придется жить в нищете и голоде;
- Нельзя 29 августа лениться. Бессмысленное времяпрепровождение может привести к негативным последствиям;

Что нужно делать 29 августа:

- Нужно погладить черного кота или кошку. По приметам, кошка черного цвета заберет у человека весь негатив, печали, страдания, переживания;
- Принято взбивать и сушить подушки — чтобы из них все переживания, беды, плохие сны ушли, а ночной отдых приносил человеку только радость и силы.


Александра Бахтина
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.