Главная » Новости



10:26, 29 августа 2023 года Народные приметы: что нужно делать в Ореховый Спас Праздник православные отмечают 29 августа.



Фото: архив "Вести-Орел"

Августовский календарь богат на праздники: верующие отмечают сначала Медовый, затем Яблочный и, наконец, Ореховый Спас. Слово "спас" в названии этих праздников восходит к "спасению", что напоминает о роли Иисуса Христа, а также связывает знаменательные дни с заготовкой спасительного урожая на зиму. Этот праздник несет за собой ряд запретов и рекомендаций.



Что нельзя делать в этот день:



- Женщинам нельзя ходить в лес в одиночестве, иначе беда приключится;

- Нельзя 29 августа собирать орехи. Если ослушаться этого запрета, потом весь год придется жить в нищете и голоде;

- Нельзя 29 августа лениться. Бессмысленное времяпрепровождение может привести к негативным последствиям;



Что нужно делать 29 августа:



- Нужно погладить черного кота или кошку. По приметам, кошка черного цвета заберет у человека весь негатив, печали, страдания, переживания;

- Принято взбивать и сушить подушки — чтобы из них все переживания, беды, плохие сны ушли, а ночной отдых приносил человеку только радость и силы.





Александра Бахтина



