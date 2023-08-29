Председатель Общественной палаты Орла впервые примет граждан

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10:00, 29 августа 2023 года
Председатель Общественной палаты Орла впервые примет гражданНеобходима предварительная запись.
Фото: архив "Вести-Орел"
30 августа председатель Общественной палаты Орла Александр Лабейкин проведет первый прием граждан. Встреча пройдет в здании мэрии (Пролетарская гора, 1, кабинет №216) с 9:00 до 13:00.
Для участия нужна предварительная запись. Она проходит по телефону: +7 (4862) 25-52-10, добавочный – 1207 и 1208.
Артем Ежаков
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