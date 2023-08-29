Главная » Новости



11:00, 29 августа 2023 года На улице Ливенской в Орле завершили благоустройство дворов Проверку прошли три придомовые территории.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле завершается дворовый ремонт в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". 25 августа приемку прошли территории у домов №48, №48а и №48б по улице Ливенской.



Объектами занималось ООО "ТСК Альянс". Рабочие заменили асфальт, уложили новую плитку на тротуарах, установили лавочки, урны и фонари над подъездами. Подарком от подрядчика стала посадка травы на футбольном поле.



Как сообщили в мэрии, в областной столице приемку осталось пройти четырем дворам – в переулке Межевом и на улице Приборостроительной.





Артем Ежаков



