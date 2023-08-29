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9:29, 29 августа 2023 года Сельская молодежь боролась за звание лучших самбистов на орловской земле О Всероссийских соревнованиях в селе Кривцово-Плота Должанского района в программе "Вести. Дежурная часть" рассказал Султан Зиганов.





В Должанском районе Орловской области прошли Всероссийские соревнования по самбо среди сельской молодежи. Бои состоялись на малой родине президента региональной Федерации самбо Анатолия Якунина – в селе Кривцово-Плота.



Участие приняли около 150 спортсменов из 17 регионов страны: Московской, Свердловской, Воронежской, Смоленской, Брянской, Белгородской, Тверской, Ярославской, Липецкой, Астраханской, Калужской, Тульской областей, а также из Пермского и Краснодарского краев, ЛНР и ДНР.





