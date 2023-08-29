Почти 800 гектаров орловской земли попали в карантин
Всему виной повилика.
Фото: архив "Вести-Орел"
Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям установило карантинную фитосанитарную зону по повилике в Новосильском районе. Под приказ ведомства попали территории общей площадью в 769,4 гектара.
Сорняк-паразит наносит существенный вред сельскохозяйственным посевам. На зараженных плантациях урожай свеклы снижается на 80 %, семян люцерны и клевера — на 95 %. Повилика вызывает общее нарушение обмена веществ у культурных растений и их дальнейшую гибель.