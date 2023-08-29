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13:00, 29 августа 2023 года Орловцы отправят на передовую еще пять автомобилей Бойцы получат УАЗы и "Ниву", адаптированные под условия СВО.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловщина регулярно обеспечивает участников СВО транспортом. Недавно жители региона за сутки собрали средства на покупку УАЗа "Патриот" для десантников, а главный врач детской поликлиники №1 города Орла Геннадий Захарченко отдал танкистам свой УАЗ. Это одни из многих примеров.



Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, скоро регион передаст штурмовикам УАЗ "Фермер". Для отправки подготовлены еще две "Буханки". Коллектив Орловского техникума агробизнеса и сервиса города Мценска за свой счет сделал капремонт и перекраску машин, сменил резину.



Орловской епархией и прихожанами храмов росгвардейцам приобретен УАЗ «Патриот», а разведчики получат «Ниву».





Артем Ежаков



