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9:30, 29 августа 2023 года На Орловщине в шесть раз уменьшилось число обманутых дольщиков Теме было посвящено аппаратное совещание в правительстве региона.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области число пострадавших участников долевого строительства сократилось в шесть раз. Об этом сообщает региональный информационный портал.



В результате проведенной работы из реестра проблемных объектов исключено 13 многоквартирных домов, сейчас в нем шесть объектов. По семи МКД 493 человека получили компенсации. Всего в данный момент восстанавливают права 158 дольщиков.



До конца года из реестра планируют исключить дом по улице Космонавтов.





Артем Ежаков



