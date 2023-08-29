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9:00, 29 августа 2023 года Орловские художники помогут участникам СВО своими картинами Экспозиция будет представлена в музее изобразительных искусств.



Фото: архив "Вести-Орел"

29 августа в 15:00 в Орловском музее ИЗО откроются две выставки, а также обновленная постоянная экспозиция. Об этом сообщает региональный информационный портал.



На первом этаже разместится благотворительная выставка-продажа картин орловских художников в поддержку участников СВО. На выставке представят порядка 50 картин.



На втором этаже откроется выставка "Образы России". В экспозиции будут представлены собрания Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». На третьем этаже посетители увидят обновленную и дополненную постоянную экспозицию – можно будет ознакомиться с залом русской иконописи XVII – начала XIX веков.





Артем Ежаков



