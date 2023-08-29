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8:30, 29 августа 2023 года В Орловской области завершился турслет "Тропа героев" За победу боролись более 500 участников.



Фото: "ProSport57"

Традиционный туристический слет прошел в Залегощенском районе. В нем приняли участие более 500 жителей региона, которые вошли в состав 21 команды. Программа спортивных состязаний состояла из разных дисциплин: волейбола, мини-футбола, дартсатлона, скакалки, перетягивания каната, гиревого спорта, ориентирования, вязания туристских узлов, стрельбы из винтовки и полосы препятствий.



По информации группы "ProSport57", по итогам соревнований победителем в общекомандном зачете стал коллектив "Олимп" из Орловского МО, серебряные награды отправились в Орел, а бронзу взяла еще одна команда из Орловского МО "Легион".





Ксения Солоухина



