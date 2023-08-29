Жители Болховского района передали в зону СВО запчасти для грузовиков и продукты
Посылку доставили в одно из армейских подразделений.
Фото: пресс-служба правительства региона
Необходимое для бойцов собрали жители и предприниматели Болховского района. Как сообщает пресс-служба областного правительства, большую часть посылки составили запчасти для грузовых машин: двигатели, генераторы, ремкомплекты, аккумуляторы, подшипники, различные фильтры, диски сцепления и другие. Также участникам спецоперации передали продукты и воду.
Гуманитарный груз в одно из армейских подразделений доставил глава Болховского района Николай Чиняков.