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21:00, 28 августа 2023 года В орловском селе отремонтировали школу, построили спортклуб и открыли парк В населенном пункте уже прошли соревнования всероссийского масштаба.





В селе Кривцово-Плота Должанского района 27 августа появился спортклуб и тренажерный зал, открылся парк Победы. На соревнования среди сельской молодежи по самбо съехались представители более десятка регионов РФ.



За круглым столом обсудили проблемы вида спорта и дальнейшее развитие на территории Орловщины. До 1 сентября клубы по самбо появятся еще в четырех районах области. Подробности – у Анны Вайсергисер.









Анна Вайсергисер



