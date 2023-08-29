В Орле задержали мужчину, ударившего ножом своего оппонента во время ссоры
Подозреваемого заключили под стражу.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Сообщение о госпитализации 31-летнего орловца с ножевыми ранениями поступило в отдел полиции по Заводскому району. Правоохранители выяснили, что накануне у пострадавшего дома собиралась компания. В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого один из них несколько раз ударил ножом другого.
По информации пресс-службы регионального УМВД, в отношении 35-летнего злоумышленника возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По ходатайству следователя его заключили под стражу. Расследование продолжается.