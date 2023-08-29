Главная » Новости



8:30, 29 августа 2023 года В Орле задержали мужчину, ударившего ножом своего оппонента во время ссоры Подозреваемого заключили под стражу.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Сообщение о госпитализации 31-летнего орловца с ножевыми ранениями поступило в отдел полиции по Заводскому району. Правоохранители выяснили, что накануне у пострадавшего дома собиралась компания. В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого один из них несколько раз ударил ножом другого.



По информации пресс-службы регионального УМВД, в отношении 35-летнего злоумышленника возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По ходатайству следователя его заключили под стражу. Расследование продолжается.





Ксения Солоухина



