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18:55, 28 августа 2023 года Делегация из Орла доставила 15 тонн стройматериалов в ЛНР Гуманитарную помощь получил Троицкий район Республики.



Фото: пресс-служба администрации города Орла

Пять грузовиков из Орла доставили 15 тонн строительных материалов в Троицкий район Луганской Народной Республики. Посылку удалось собрать в кратчайшие сроки.



В груз вошли цемент, краска, шпатлевка, гипсокартон, линолеум, электрика, инструменты. Делегация из Ливен привезла еще и насосы.



– Все стройматериалы, что мы доставили, необходимы для ремонта детского сада в Троицком районе. Это только первый из запланированных грузов. Будем приезжать еще, поскольку помощь нужна очень объемная, - цитирует пресс-служба городской администрации первого заместителя мэра Орла Вадима Ничипорова.





Сергей Силаев



