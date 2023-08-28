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18:47, 28 августа 2023 года Росреестр зарегистрировал новую детскую поликлинику в Ливнах Медучреждение находится на улице Солнечной, 10.



Фото их архива

В здании четыре этажа. Его площадь – 2762 квадратных метра. Поликлинику спроектировали с учетом современных требований и норм строительства социальных объектов. Кадастровый учет и регистрация медучреждения проведены в течение дня.



– Такие социально значимые объекты, как больницы и поликлиники, находятся на особом контроле и все необходимые учетно-регистрационные действия проводятся в максимально короткие сроки – от нескольких часов до суток, - сообщила руководитель управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура.





Сергей Силаев



