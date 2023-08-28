Росреестр зарегистрировал новую детскую поликлинику в Ливнах
Медучреждение находится на улице Солнечной, 10.
Фото их архива
В здании четыре этажа. Его площадь – 2762 квадратных метра. Поликлинику спроектировали с учетом современных требований и норм строительства социальных объектов. Кадастровый учет и регистрация медучреждения проведены в течение дня.
– Такие социально значимые объекты, как больницы и поликлиники, находятся на особом контроле и все необходимые учетно-регистрационные действия проводятся в максимально короткие сроки – от нескольких часов до суток, - сообщиларуководитель управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура.