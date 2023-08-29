Территорию краеведческого музея в Ливнах благоустроят к середине сентября
На ремонт выделили более 500 тысяч рублей.
Фото: администрация города Ливны
Здание Ливенского краеведческого музея обновили в прошлом году в рамках нацпроекта “Культура”. В 2023-м преобразится и прилегающая к нему территория. На эти цели направят 576 тысяч рублей.
Как сообщает администрация города Ливны, там предстоит уложить тротуарную плитку на площади в 156 квадратных метров, установить ограждение и бортовые камни. Также будут закуплены две бульварные лавочки и урны.
Объект подрядчик должен сдать не позднее 15 сентября.