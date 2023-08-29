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3:00, 29 августа 2023 года Территорию краеведческого музея в Ливнах благоустроят к середине сентября На ремонт выделили более 500 тысяч рублей.



Фото: администрация города Ливны

Здание Ливенского краеведческого музея обновили в прошлом году в рамках нацпроекта “Культура”. В 2023-м преобразится и прилегающая к нему территория. На эти цели направят 576 тысяч рублей.



Как сообщает администрация города Ливны, там предстоит уложить тротуарную плитку на площади в 156 квадратных метров, установить ограждение и бортовые камни. Также будут закуплены две бульварные лавочки и урны.



Объект подрядчик должен сдать не позднее 15 сентября.





Ксения Солоухина



