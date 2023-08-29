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5:00, 29 августа 2023 года

Жителям Орловской области назначили единое пособие почти на 40 тысяч детей

Размер выплаты составил от 50 до 100% прожиточного минимума в регионе.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В текущем году на Орловщине получателями единого пособия стали родители 39,5 тысячи детей. Об этом сообщает орловское отделение Социального фонда. Выплата назначалась жителям области после подачи соответствующего заявления на портале госуслуг. Размер выплаты составил 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

При оформлении пособия проводилась комплексная оценка доходов и имущества родителей. Помимо того, учитывалась занятость родителей, объективные причины ее отсутствия и другие критерии.


Ксения Солоухина
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