Жителям Орловской области назначили единое пособие почти на 40 тысяч детей
Размер выплаты составил от 50 до 100% прожиточного минимума в регионе.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
В текущем году на Орловщине получателями единого пособия стали родители 39,5 тысячи детей. Об этом сообщает орловское отделение Социального фонда. Выплата назначалась жителям области после подачи соответствующего заявления на портале госуслуг. Размер выплаты составил 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.
При оформлении пособия проводилась комплексная оценка доходов и имущества родителей. Помимо того, учитывалась занятость родителей, объективные причины ее отсутствия и другие критерии.