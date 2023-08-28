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16:39, 28 августа 2023 года В Кромах во второй раз прошел историко-гастрономический фестиваль "Слива-Град" Мероприятие стало масштабнее и многочисленнее.





Поселок городского типа Кромы 26 августа вновь принял гостей со всей Орловской области. Фестиваль в первый раз состоялся в 2023 году, однако уже перешагнул в статус заметных региональных событий.



В 2023 коррективы внес мороз. Косточковые культуры были подвержены удару холодов, однако кромского урожая хватило, чтобы украсить подворья. Сливы, красующиеся на гербе муниципального образования, были на глине, в ткани, в пирогах, пастиле, конфитюре.



Подворья представили районы Орловщины и, конечно, кромских поселений. Кто-то брал угощениями, кто-то творчеством. Сначала большая фестивальная сцена собрала исполнителей из Москвы, а вечером - тысячи людей подпевали "Беловежской пуще" от знаменитых белорусских "Песняров". "Слива-Град" завершился праздничным салютом и дискотекой.











Анна Боева



