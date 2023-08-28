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16:17, 28 августа 2023 года Туалет в орловском сквере Семьи построит ООО "Спектр-НН" Стоимость составит порядка 10 миллионов рублей.





Стали известны результаты торгов за право построить общественный туалет в сквере Семьи города Орла. Контракт заключат с фирмой "Спектр-НН" из Сергиева Посада и выплатят ей 30% от соглашения в качестве аванса.



Согласно проекту, работы должны завершиться в течение 80 календарных дней. Санитарный комплекс будет иметь четыре отдельных кабины и терминал оплаты наличным или безналичным способом.



Стоимость работ – 9,8 миллиона рублей. Гарантия на работу составит год.





Артем Ежаков



