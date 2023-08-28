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20:30, 28 августа 2023 года

Дистанционные мошенники обманули пятерых орловцев почти на три миллиона рублей

Жители региона переводили деньги на "безопасный счет" и пытались заработать на инвестициях.


Телефонные аферисты действовали по накатанной схеме, сообщая орловцам о том, что их сбережения находятся в опасности. Кроме того, некоторых из них они убеждали оформить кредит. Так, на удочку мошенников попались 53-летние мужчина и женщина, а также 71-летняя пенсионерка. В общей сложности они перевели злоумышленникам около 1,2 миллиона рублей. 
 
Двум жителям Мценского и Ливенского районов неизвестные предложили вложиться в инвестиции, пообещав высокие проценты от прибыли. Один из них "инвестировал" около 1,3 миллиона рублей, а другой – 395 тысяч. 
 
- По всем фактам следственными подразделениями территориальных органов внутренних дел возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). Полиция разыскивает подозреваемых, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



Ксения Солоухина
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