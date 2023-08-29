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8:00, 29 августа 2023 года

В школу Хотынецкого района поступило новое оборудование

Оно предназначено для занятий музыкой и физкультурой.

Фото: Газета "Трибуна хлебороба"

В школу Хотынецкого района поступило новое оборудование 
Оно предназначено для занятий музыкой и физкультурой. 
 
Новое оборудование в Хотынецкую среднюю школу имени С.Г. Поматилова закупили в рамках нацпроекта "Образование". Его стоимость превысила три миллиона рублей.  
 
Как сообщается в газете "Трибуна хлебороба", туда завезли гири, гантели, шведскую стенку, две акустические системы и ноутбук. Инвентарь и техника будут использоваться на занятиях по хоровому пению и в спортклубе "Атлант". Также в школу поступили новые парты и стулья.



Ксения Солоухина
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