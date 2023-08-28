По Орловскому округу курсирует "поезд здоровья"

Местных жителей осматривает выездная бригада медиков Плещеевской ЦРБ.

Фото: Плещеевская ЦРБ

Передвижной мобильный комплекс выезжает в разные населенные пункты Орловского муниципального округа. Прием ведут специалисты Плещеевской ЦРБ. Местные жители могут не только обратиться за помощью к медикам, но и пройти диспансеризацию в течение часа.

По информации пресс-службы областного правительства, 25 августа выездная бригада врачей побывала в селе Становой Колодезь. У пациентов появилась возможность сделать флюорографию и ЭКГ, сдать ряд анализов, пройти маммографию и акушерский осмотр.

"Поезд здоровья" продолжит курсировать и по другим населенным пунктам Орловской области.