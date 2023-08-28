Дерби Черноземья осталось за орловскими футболистами
ФК "Орел" обыграл молодежку брянского "Динамо" со счетом 6:0.
26 августа ФК «Орел» на стадионе имени Ленина обыграл молодежку брянского Динамо со счетом 6:0. Матч прошел в рамках первенства Союза федераций футбола «Центр». Дважды забил Евгений Мерцалов, по одному голу на счету Георгия Борисова, Артема Лукши, Мухтара Мухаммада и Дмитрия Меркулова.
"Зелено-белые" продолжают занимать четвертую строчку первенства.
К слову, такие же цифры на табло были 67 лет назад, но тогда победила брянская сборная.