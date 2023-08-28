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19:30, 28 августа 2023 года Дерби Черноземья осталось за орловскими футболистами ФК "Орел" обыграл молодежку брянского "Динамо" со счетом 6:0.





26 августа ФК «Орел» на стадионе имени Ленина обыграл молодежку брянского Динамо со счетом 6:0. Матч прошел в рамках первенства Союза федераций футбола «Центр». Дважды забил Евгений Мерцалов, по одному голу на счету Георгия Борисова, Артема Лукши, Мухтара Мухаммада и Дмитрия Меркулова.



"Зелено-белые" продолжают занимать четвертую строчку первенства.



К слову, такие же цифры на табло были 67 лет назад, но тогда победила брянская сборная.





Анастасия Дорохова



