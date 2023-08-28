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15:30, 28 августа 2023 года Православные орловцы отмечают Успение Пресвятой Богородицы Празднику предшествовал двухнедельный пост.





28 августа в православных храмах празднуют Успение Пресвятой Богородицы. В этот день Пречистая после разлуки встретилась со своим сыном.



О том, что ее земной путь через три дня будет окончен, Матерь Божию известил архангел Гавриил. Попрощаться с ней прибыли все апостолы, кроме Фомы. По воле Богородицы, похоронили ее в Гефсиманском саду – между могилами ее родителей.



Из писания следует, что спустя три дня, когда в Иерусалим прибыл апостол Фома и хотел попрощаться с Пречистой, то в пещере тела Богородицы он не обнаружил. Господь вознес ее в рай. Вот уже больше двух тысяч лет она слышит молитвы всех, кто в ней обращается.



Перед Успением верующие выдерживают двухнедельный пост, а уже сегодня можно встретиться с родными за праздничным столом. Праздник отмечается девять дней.





Юлия Опанасюк



