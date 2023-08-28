Знаменский район Орловщины отметил 38-летие

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18:30, 28 августа 2023 года
Знаменский район Орловщины отметил 38-летиеТоржества прошли 25 августа.
Знаменский район Орловской области отметил 38-летие с момента образования. В свое время он был частью Болховского района, а потом Хотынецкого.
Торжественные мероприятия прошли на летней сцене местного Дома культуры. Для гостей организовали концерт, работу подворий, выступления спортсменов. Отличившимся местным жителям вручили награды.
Также на празднике можно было написать письма солдатам на передовую. Их бойцам СВО доставит администрация вместе с гуманитарной помощью.
Мария Семак
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