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18:00, 28 августа 2023 года

Орловец проведет восемь лет в колонии за убийство случайной знакомой

Виновным признан 44-летний житель поселка Глазуновка.

Фото из архива

Суд признал достаточными доказательства, собранные следственным комитетом, для вынесения обвинительного приговора в отношении 44-летнего жителя поселка Глазуновка Орловской области. 

Следствие и суд установили, что в ночь на 26 марта 2023 года мужчина выпивал спиртное со своим знакомым в его квартире. К ним в гости пришла женщина, между обвиняемым и потерпевшей возник конфликт.

По информации СУ СК РФ по Орловской области, житель Глазуновки взял кухонный нож и дважды ударил в грудь гостью. В итоге женщина скончалась на месте.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет, с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.


Сергей Силаев
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