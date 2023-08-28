В Орле медики спасли мужчину с осложненным желудочно-кишечным кровотечением
Жизни пациента сейчас ничего не угрожает.
Фото: станция скорой медицинской помощи, г. Орел
Работники орловской станции скорой медицинской помощи спасли жизнь 49-летнего пациента. Фельдшеры Владимир Бруман и Ирина Картышкина быстро установили диагноз. У мужчины обнаружили желудочно-кишечное кровотечение, осложненное геморрагическим шоком. Инфузионная терапия позволила уменьшить проявления последнего и повысить артериальное давление. Водитель Станислав Овчинников быстро доставил пациента в больницу, где его передали в руки дежурных хирургов.