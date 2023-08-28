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17:30, 28 августа 2023 года В Орле медики спасли мужчину с осложненным желудочно-кишечным кровотечением Жизни пациента сейчас ничего не угрожает.



Фото: станция скорой медицинской помощи, г. Орел

Работники орловской станции скорой медицинской помощи спасли жизнь 49-летнего пациента. Фельдшеры Владимир Бруман и Ирина Картышкина быстро установили диагноз. У мужчины обнаружили желудочно-кишечное кровотечение, осложненное геморрагическим шоком. Инфузионная терапия позволила уменьшить проявления последнего и повысить артериальное давление. Водитель Станислав Овчинников быстро доставил пациента в больницу, где его передали в руки дежурных хирургов.



Сейчас жизни пациента ничего не угрожает.





Артем Ежаков



