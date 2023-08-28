Главная » Новости



17:00, 28 августа 2023 года Дороги Орловщины должны подготовить к зиме до 1 октября Этой теме было посвящено аппаратное совещание в правительстве региона.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области "Дорожная служба" готовится к содержанию дорог в зимний период. Сейчас в парках предприятия по всей области находится 665 единиц техники. Специалисты проводят ремонт автопарка.



Для будущей работы заготавливается пескосоляная смесь – 107 тысяч тонн.



Правительством региона установлены конкретные сроки подготовки к зимнему содержанию региональных и межмуниципальных дорог – до 1 октября.





