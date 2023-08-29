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1:30, 29 августа 2023 года Орловские школьники будут ходить на занятия по профориентации Нововведение будет действовать с нового учебного года.



Фото: архив "Вести-Орел"

С 1 сентября в школах Орла в рамках нацпроекта "Образование" внедрят единую модель профориентации. Занятия в ее рамках охватят школьников с 6 по 11 класс, включая ребят с ОВЗ и инвалидностью.



Новшество призвано помочь профессиональному самоопределению детей. В процессе могут участвовать профессиональные образовательные организации, организации высшего образования, семьи ребят.



Каждый уровень модели проходит по семи ключевым направлениям: урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, профессиональное обучение, взаимодействие с родителями и профильные предпрофессиональные классы.





Артем Ежаков



