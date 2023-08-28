Три десятка лучших орловских учителей получат премии
Помимо денег, их наградят грамотами.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области утвердили победителей конкурсного отбора лучших учителей и педагогических работников образовательных организаций и учебных учреждений. В списке – 37 имен. Их наградят премиями в размере 50 тысяч рублей каждому и почетными грамотами губернатора. Это следует из текста документа, подписанного главой региона Андреем Клычковым.
В списке – преподаватели, педагоги, воспитатели. С перечнем можно ознакомиться на сайте правительства региона.