В Орле подвели итоги чемпионата МВД России по служебно-прикладному спорту

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15:00, 28 августа 2023 года
В Орле подвели итоги чемпионата МВД России по служебно-прикладному спортуВ соревнованиях приняли участие полицейские из разных регионов страны.
Фото пресс-служба регионального УМВД
Чемпионат такого рода прошел на Орловщине впервые. За звание сильнейших боролись сотрудники территориальных органов. Участники стреляли из пистолета Макарова, выполняли боевые приемы и соревновались в беге на 1000 метров.
Лучших в командном зачете определила судейская коллегия. О результатах рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Так, во второй группе победителем стала орловская команда, на втором месте – полицейские из Удмуртской республики, а на третьем – из Липецкой области. В первой группе победу одержала команда главного управления МВД по Москве, серебро взяли сотрудники из Саратовской области, а бронзу – из Омской.Также награды вручили отличившимся в личном зачете.
Ксения Солоухина