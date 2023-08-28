В Орле подвели итоги чемпионата МВД России по служебно-прикладному спорту

В соревнованиях приняли участие полицейские из разных регионов страны.

Фото пресс-служба регионального УМВД

Чемпионат такого рода прошел на Орловщине впервые. За звание сильнейших боролись сотрудники территориальных органов. Участники стреляли из пистолета Макарова, выполняли боевые приемы и соревновались в беге на 1000 метров.



Лучших в командном зачете определила судейская коллегия. О результатах рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Так, во второй группе победителем стала орловская команда, на втором месте – полицейские из Удмуртской республики, а на третьем – из Липецкой области. В первой группе победу одержала команда главного управления МВД по Москве, серебро взяли сотрудники из Саратовской области, а бронзу – из Омской.Также награды вручили отличившимся в личном зачете.