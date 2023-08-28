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16:30, 28 августа 2023 года
Орловскую игру "Крестьянские бега" планируют запустить в продажу в ноябреЗа игровым столом можно "обойти" семь древних городов региона.
Настольная игра "Крестьянские бега", придуманная в Орловской области, готовится к началу продаж. Планируется, что купить это развлечение можно будет в ноябре.
Игра – это целое путешествие по достопримечательностям Орловщины. По сюжету, кто первый все города губернии оббежит, получит вольную грамоту. Придумала развлечение группа энтузиастов.
Игровая карта проведет игроков по достопримечательностям "Бирюзового кольца". Партия длится около 40 минут, время зависит от количества участников. За столом может вместиться до шести человек.
Владимир Маряшин
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