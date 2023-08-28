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14:30, 28 августа 2023 года

Детский дневной стационар в орловской больнице Боткина работает в две смены

Корреспондент ГТРК "Орел" Елена Литинская побеседовала о новом отделении с заместителем главного врача больницы по детской поликлинике Анной Битюгиной.


В детской поликлинике орловской больницы Боткина с начала августа работает детский дневной стационар. Он специализируется на общей педиатрии и неврологии. На данный момент открыто четыре койки.

По неврологии планировали охватить детей первого года жизни с перинатальным поражением ЦНС, подростков с вегетативными нарушениями. Также при наличии оборудования медики хотели бы оказывать помощь части детей с ДЦП.

В плане педиатрии упор делается на заболеваниях дыхательной системы: бронхиты, последствия пневмонии, COVID-19.

Мамы могут находиться с детьми. Работает стационар с 8:00 до 14:00 и с 14:00 до 19:00.

Курс может составлять от 8 до 10 процедур. Туда входит физиолечение: электрофорез, ингаляции, массажи, лечебная физкультура. Возможны и дополнительные исследования и консультации специалистов.
 



Елена Литинская
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