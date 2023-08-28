Детский дневной стационар в орловской больнице Боткина работает в две смены
Корреспондент ГТРК "Орел" Елена Литинская побеседовала о новом отделении с заместителем главного врача больницы по детской поликлинике Анной Битюгиной.
В детской поликлинике орловской больницы Боткина с начала августа работает детский дневной стационар. Он специализируется на общей педиатрии и неврологии. На данный момент открыто четыре койки.
По неврологии планировали охватить детей первого года жизни с перинатальным поражением ЦНС, подростков с вегетативными нарушениями. Также при наличии оборудования медики хотели бы оказывать помощь части детей с ДЦП.
В плане педиатрии упор делается на заболеваниях дыхательной системы: бронхиты, последствия пневмонии, COVID-19.
Мамы могут находиться с детьми. Работает стационар с 8:00 до 14:00 и с 14:00 до 19:00.
Курс может составлять от 8 до 10 процедур. Туда входит физиолечение: электрофорез, ингаляции, массажи, лечебная физкультура. Возможны и дополнительные исследования и консультации специалистов.