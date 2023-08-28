Орловские спасатели помогли ребенку, пальцы которого застряли в двери

|
|Главная » Новости
14:00, 28 августа 2023 года
Орловские спасатели помогли ребенку, пальцы которого застряли в двериМедицинская помощь юному жителю региона не потребовалась.
В прошлую субботу к спасателям обратилась жительница поселка Хомутово. Как оказалось, помощь требовалась ее ребенку, у которого в двери застряли пальцы. Пожарные прибыли на улицу Спортивную и освободили юного орловца.
Также в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области рассказали, что в этот же день, 26 августа, сотрудники ведомства выезжали на улицу Полесскую в Орле, где помогли женщине, у которой в диване застряла рука.
Ксения Солоухина