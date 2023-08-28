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14:00, 28 августа 2023 года Орловские спасатели помогли ребенку, пальцы которого застряли в двери Медицинская помощь юному жителю региона не потребовалась.





В прошлую субботу к спасателям обратилась жительница поселка Хомутово. Как оказалось, помощь требовалась ее ребенку, у которого в двери застряли пальцы. Пожарные прибыли на улицу Спортивную и освободили юного орловца. Также в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области рассказали, что в этот же день, 26 августа, сотрудники ведомства выезжали на улицу Полесскую в Орле, где помогли женщине, у которой в диване застряла рука.





Ксения Солоухина



