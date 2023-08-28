В Орле появятся арт-объекты по сценам произведений Тургенева
Монтаж запланирован на осень.
Фото: архив "Вести-Орел"
Мэр Орла Юрий Парахин рассказал о запланированной установке в областной столице арт-объектов по сценам произведений Тургенева. Они будут повторять эпизоды из романов "Отцы и дети" и "Дворянское гнездо", рассказов "Бурмистр", "Свидание" и "Ермолай и мельничиха".
В качестве мест размещения выбраны литературно-исторический квартал перед музеем Тургенева и сквер "Тургеневский бережок". Монтаж запланирован на осень.
"Арт-объекты станут прекрасной фотозоной", – заявил градоначальник.