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12:30, 28 августа 2023 года В Орле появился автогородок для детей с особенностями здоровья Ребят учат безопасному поведению на улице и в дорожной среде.



Фото: БУ ОО "ОРЦДПОВ"

В Орле воспитанники областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями осваивают правила безопасного поведения на дороге. В этом помогает специально созданный автогородок.



Ребята также осваивают езду на велосипедах, что способствует стимулированию двигательной активности и координации. Начинают на тренажере, потом на трехколесном велосипеде, затем на двухколесном велосипеде с поддержкой, а дальше – самостоятельно.



Родители ребят отмечают, что дети стали более самостоятельными, увереннее ориентируются в городской среде и становятся успешными участниками дорожного движения, сообщили в центре.





Артем Ежаков



