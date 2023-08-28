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9:30, 28 августа 2023 года В Орле работы по освещению дорог вызовут неудобства у автомобилистов На нескольких участках вводится временное ограничение движения машин.



Фото: архив "Вести-Орел"

С 28 августа до 6 октября введено временное ограничение движения машин в районе дома №20 по улице Тургенева и по улице 60-летия Октября от моста через Оку до улицы Максима Горького. Об этом сообщили в мэрии Орла. Неудобства связаны с работами по увеличению уровня освещенности дорог.



В городской администрации подчеркнули, что временное ограничение подразумевает под собой то, что в отдельные периоды времени на указанных участках на проезжей части может работать техника, препятствующая проезду автомобилей, и проезжая часть может быть сужена.





Артем Ежаков



