В Орле работы по освещению дорог вызовут неудобства у автомобилистов
На нескольких участках вводится временное ограничение движения машин.
Фото: архив "Вести-Орел"
С 28 августа до 6 октября введено временное ограничение движения машин в районе дома №20 по улице Тургенева и по улице 60-летия Октября от моста через Оку до улицы Максима Горького. Об этом сообщили в мэрии Орла. Неудобства связаны с работами по увеличению уровня освещенности дорог.
В городской администрации подчеркнули, что временное ограничение подразумевает под собой то, что в отдельные периоды времени на указанных участках на проезжей части может работать техника, препятствующая проезду автомобилей, и проезжая часть может быть сужена.