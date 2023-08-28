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9:04, 28 августа 2023 года Соревнования самбистов на Орловщине стали темой большого сюжета федерального выпуска программы "Дежурная часть" Всероссийский турнир по этому виду единоборств прошел в селе Кривцово-Плота.



Фото: ТК "Телеграммы из Орла"

В Должанском районе Орловской области проходят всероссийские соревнования по самбо среди сельской молодежи. Это стало темой большого сюжета федерального выпуска программы "Дежурная часть". Она выйдет 28 августа в 18:35 и 21:35 на телеканале "Россия 24".



Участие в соревнованиях приняли около 150 спортсменов из 17 регионов страны: Московской, Свердловской, Воронежской, Смоленской, Брянской, Белгородской, Тверской, Ярославской, Липецкой, Астраханской, Калужской, Тульской областей, а также из Пермского и Краснодарского краев, ЛНР и ДНР.





