В Успенском соборе Орла появился электронный звонарь
Из-за масштабной реставрации колокола здесь молчали долгое время.
Фото: архив "Вести-Орел"
28 августа Успенский (Михаило-Архангельский) собор города Орла отмечает престольный праздник. К нему подготовили подарок – электронный звонарь, разработанный орловскими специалистами.
Как сообщили в Орловской митрополии, автоматизированная система управления колоколами воспроизводит более 10 перезвонов. Можно задать традиционный, литургический, всенощный, пасхальный, погребальный звоны, благовест или звон для крестного хода. Можно задать силу и длительность удара колокола, а также запрограммировать звон на любой день и время суток.