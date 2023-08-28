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13:30, 28 августа 2023 года В Успенском соборе Орла появился электронный звонарь Из-за масштабной реставрации колокола здесь молчали долгое время.



Фото: архив "Вести-Орел"

28 августа Успенский (Михаило-Архангельский) собор города Орла отмечает престольный праздник. К нему подготовили подарок – электронный звонарь, разработанный орловскими специалистами.



Как сообщили в Орловской митрополии, автоматизированная система управления колоколами воспроизводит более 10 перезвонов. Можно задать традиционный, литургический, всенощный, пасхальный, погребальный звоны, благовест или звон для крестного хода. Можно задать силу и длительность удара колокола, а также запрограммировать звон на любой день и время суток.





Артем Ежаков



