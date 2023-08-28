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10:30, 28 августа 2023 года Три человека получили ожоги при пожаре под Ливнами ЧП произошло в селе Беломестное.



Фото: архив "Вести-Орел"

27 августа в 23:39 в селе Беломестное Ливенского района загорелся одноэтажный жилой дом на двух хозяев. К прибытию пожарных пламя охватило часть здания и кровлю, грозя дальнейшим распространением.



Огнеборцам удалось локализовать и ликвидировать пожар, спасена вторая часть дома. В борьбе со стихией спасателям помогали добровольцы.



Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, еще до прибытия пожарных расчетов жильцы дома пытались сами потушить пламя. В результате легкие ожоги получили мужчина и две женщины. Медицинскую помощь им оказали на месте.



Что стало причиной ЧП, будут выяснять специалисты.





Артем Ежаков



