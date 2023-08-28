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10:00, 28 августа 2023 года Под Орлом освятили крест и купол Преображенского храма Он находится в селе Калинино.



Фото: Евгений Мартынов

Митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил божественную литургию в Преображенском храме села Калинино Орловского муниципального округа. После нее владыка совершил чин освящения новых креста и купола церкви. Их установят уже в ближайшее время.



Преображенский храм был возведен в 1906 году. В 1937 году его закрыли. Спустя пять лет храм снова закрыли. Весной 1967 года церковь закрыли снова и начали разбирать. В 2002 году приход в селе Калинино был восстановлен, состоялась закладка нового деревянного Преображенского храма. Летом 2004 года в нем состоялась первая божественная литургия.





Артем Ежаков



