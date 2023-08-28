В орловской школе увековечили память участника СВО
На фасаде учебного учреждения появилась мемориальная доска в честь Николая Пряжникова.
Фото: региональный информационный портал
27 августа в Оревской средней общеобразовательной школе увековечили память ученика – Николая Пряжникова. На фасаде здания открылась мемориальная доска.
Николай Пряжников учился здесь с 2003 по 2012 годы. Прошлой осенью был мобилизован. Погиб при исполнении воинского долга 19 мая. Посмертно награжден орденом Мужества.
Собравшиеся почтили память солдата минутой молчания, к памятной плите возложили цветы. В мероприятии принял участие глава региона Андрей Клычков, представители региональной и муниципальной власти, отец Николая Пряжникова Юрий Павлович.