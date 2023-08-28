Осенью в Орловской области посадят почти семь тысяч деревьев
Работы пройдут в рамках акции "Сохраним лес".
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Лесовосстановление начнется сразу после того, когда начнется благоприятный период для работ. Акция проводится в рамках национального проекта "Экология".
По информации пресс-службы областного правительства, центральным местом посадки станет поселок Сеножатое Урицкого района. Здесь появится 500 молодых деревьев. Также саженцы высадят в местах, связанных с Великой Отечественной войной, в городских парках и скверах и в местах массового отдыха.