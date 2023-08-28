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3:00, 28 августа 2023 года

В России приостановили выдачу сельской ипотеки

Это связано с изменением ключевой ставки ЦБ.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Министерство сельского хозяйства России сообщило, что уполномоченные российские банки приостанавливают выдачу сельской ипотеки в связи с повышением ключевой ставки Центрального банка. Выдача кредитов будет возобновлена после изменения текущей экономической ситуации.

– Минсельхоз России в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" реализует программу "Сельская ипотека". В связи с повышением ключевой ставки Банка России до 12% и в целях недопущения превышения доведенных лимитов бюджетных обязательств уполномоченными банками временно приостановлена выдача новых ипотечных кредитов по данной программе. Выдача будет возобновлена после изменения текущей экономической ситуации, - говорится в сообщения министерства.

В Минсельхозе напомнили, что мера поддержки предусматривает получение льготного ипотечного кредита на приобретение или строительство жилья по ставке от 0,1% до 3% годовых. Программой, начиная с 2020 года, воспользовались более 120 тысяч семей.


Сергей Силаев
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