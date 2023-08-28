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5:00, 28 августа 2023 года В Мценском районе Орловской области посадили 1,6 гектара молодых сосен Использовались саженцы с закрытой корневой системой.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В 2023 году в Мценском районе было посажено 1,6 гектара сосен. Специалисты использовали саженцы с закрытой корневой системой, поскольку они учлше приживаются.



Вопрос озеленения региона находится на контроле у губернатора. В 2023 году Орловщину отметили в Рослесхозе как региона-отличника по искусственному лесовосстановлению. На территории семи лесничеств специалисты посадили порядка 82 гектаров леса, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".





Сергей Силаев



