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1:30, 28 августа 2023 года В Госдуме предложили отменить оценки по четырем школьным предметам Письмо с просьбой рассмотрения инициативы направлено министру просвещения РФ.



Фото из архива

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил министру просвещения Российской Федерации Сергею Кравцову письмо с предложением рассмотреть возможность отмены оценок для общеразвивающих и творческих предметов. В этот список вошли музыка, ИЗО, технология и физкультура.



Парламентарий предложил заменить систему оценок на зачетную систему. Борис Чернышов считает, что решение позволит снизить нагрузку на учеников и педагогов.



– Отметки не влияют на успехи в дальнейшем учебном и карьерном пути ребенка, при этом оказывают сильнейшее эмоциональное и психологическое давление на детей, - отметил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.





Сергей Силаев



