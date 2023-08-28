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1:30, 28 августа 2023 года

В Госдуме предложили отменить оценки по четырем школьным предметам

Письмо с просьбой рассмотрения инициативы направлено министру просвещения РФ.

Фото из архива

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил министру просвещения Российской Федерации Сергею Кравцову письмо с предложением рассмотреть возможность отмены оценок для общеразвивающих и творческих предметов. В этот список вошли музыка, ИЗО, технология и физкультура.

Парламентарий предложил заменить систему оценок на зачетную систему. Борис Чернышов считает, что решение позволит снизить нагрузку на учеников и педагогов.

Отметки не влияют на успехи в дальнейшем учебном и карьерном пути ребенка, при этом оказывают сильнейшее эмоциональное и психологическое давление на детей, - отметил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.


Сергей Силаев
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