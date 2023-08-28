Орловская область доставила 350 тонн воды бойцам СВО
Очередную партию раздали солдатам на въезде в Кременную.
Фото: пресс-служба областного правительства
Орловская область продолжает доставлять бутилированную воду в зону проведения специальной военной операции. В зоне боевых действий стоит жаркая погода, потребность в воде возрастает многократно.
– Орловская область выступила с гуманитарной инициативой организовать регулярное водоснабжение бутилированной питьевой водой воинских подразделений, занятых в СВО и с честью исполняет это взятое на себя обязательства. На сегодня в зону боев мы доставили уже 350 тонн воды, - написалгубернатор Андрей Клычков в телеграм-канале.