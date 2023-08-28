"Точки роста" продолжают открываться в Орловской области
Очередная начнет работу в Сосковском районе.
Фото: газета "Вперед"
В Цвеленевской средней школе Сосковского района Орловщины откроется "Точка роста". На базе оборудованных кабинетов ученики смогут заниматься по программам цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей.
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, рабочие уже завершили ремонтные работы. В планах усовершенствовать методы обучения по физике, химии, биологии и технологии.